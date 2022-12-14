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Dükkanına gelenleri çırak olarak kullanıyor

14.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesinde demir ustası olarak çalışan 57 yaşındaki Selehattin Demir, mesleğin kaybolup gitmesinden endişeleniyor.

Demir ustası çırak bulamadığından dolayı dükkâna çeşitli sebeplerden dolayı tamire gelen vatandaşları, çırak olarak kullanıyor.
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesinde demir ustalığı yapan 57 yaşındaki Selehattin Demir’den sonra mesleği devam ettirecek kimse yok. Taşkesti Beldesinde, yıllardır demircilik yapan Selahattin Demir, bölge halkının kırılan zincir, kazma, kürek, çekiç, baltaları tamir ederek geçimini sağlıyor. Demir ustası çırak bulamadığından dolayı dükkâna çeşitli sebeplerden dolayı tamire gelen vatandaşları, çırak olarak kullanıyor.

“BİZDEN BAŞKA BU İŞLERİ YAPAN DA YOK”

Selahattin Demir, “Dağda çalışanların zinciri kopuyor getirip burada kancasını çengelini kaynatıyoruz. Demircilik mesleği ile kıt kanaat geçiniyoruz karın doyurulmak denilmez yani bu yaptığımız işe bizden başka bu işleri yapan da yok. Çok fazla para da kazanamıyoruz iş yok şunu şu fiyat dediğimiz zaman adam ‘ne yaptın sen diyor?’ ama hangimiz haklı hangimiz haksız belli değil eskisi gibi ortam iyi değil. Teknoloji ilerledi, teknoloji ilerleyince bizim iş durdu artık böyle manuel çalışan yok sıcak demir işi bitti” dedi.

“GELEN MÜŞTERİYİ ÇIRAK OLARAK KULLANIYORUM”

Demir, “Yeni gelen nesil artık bu türlü iş yapmıyor çırak da yok, soğuk demircilik çıktı. Onlar işi götürüyor bu sıcak demircilikle uğraşan yok. Çırak olmayınca iş olmuyor. Mecburen de gelen vatandaşın işini yapmak için veriyorum eline balyozu bir şey yaptıracak adama balyoz vurduruyorum. Gelen müşteriyi çırak olarak kullanıyorum. Benim çocuklarım da bu mesleği yapmadı. Bu iş ölüyor artık bu işi yapan yok biz de yaşlanıyoruz. Biz de bıraktıktan sonra artık bu meslekte bitti malzeme pahalı işimiz çok zor” diye konuştu.

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