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Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına süt ve mama verdi.İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri durdurulan lokanta, restoranların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak hayvanlarının aç kaldığını gören Yenişehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri, marketlerden aldıkları süt ve mamaları hayvanlara verdi.

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına süt ve mama verdi.
İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri durdurulan lokanta, restoranların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak hayvanlarının aç kaldığını gören Yenişehir Belediyesi temizlik işleri ekipleri, marketlerden aldıkları süt ve mamaları hayvanlara verdi. Temizlik işçileri çöp konteynerleri yanından aç olduklarını gördükleri kediler için marketten süt ve bisküvi alarak kedileri beslemeleri, vatandaşların takdirini karşıladı.

Dükkanlar kapandı, sokak hayvanlarının imdadına temizlik ekipleri yetişti

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