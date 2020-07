Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi hizmete başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kamu külliyesi hizmet binası hizmete başladı.

Kamu Külliyesi Projesi’nde sona gelindi. Dulkadiroğlu Belediye Hizmet Binası’nın hizmete başladığı külliye alanında, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da taşınma için gün sayıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanması amacıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından projelendirilen Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde hizmet süreci başladı. Külliye de belediye, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü alanlarında vatandaşlara hizmet verilerek.

Külliyenin ilçedeki sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şuanda hizmet binalarının tamamlandığı kamu külliyesi faaliyete başladı. Külliyenin bulunduğu alan yeni Trabzon Caddesi olmaya adaydır. Bu bölge külliyenin sağladığı ekonomik kalkınmayla daha da gelişecek ve büyüyecektir” dedi.

Kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanacağını aktaran Başkan Okay, “Kamu Külliyesi ile vatandaşımızın kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyoruz. İlçemiz içerisinde dağınık bir yapısı olan kamu kurumlarını külliye alanında bir araya getirdik. Örneğin hem belediyede hem de kaymakamlıkta işi olan bir vatandaşımız, işini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacaktır. Bunun yanı sıra akıllı bina sistemleriyle de kamu hizmetleri daha kaliteli hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın otopark sorunu yaşamadan, daha ferah ve hızlı bir şekilde bu alandan faydalanacağını belirtmek istiyorum ” dedi.