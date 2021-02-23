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Dulkadiroğlu’na yeni sosyal tesis

23.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Dulkadiroğlu’na yeni sosyal tesis

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir sosyal tesis kazandırılıyor.İnşaat çalışmaları devam eden sosyal tesis Aksu Mahallesi ve çevresine hizmet verecek.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çok amaçlı sosyal tesisle ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde birçok mahallemize sosyal tesisler kazandırdık.

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir sosyal tesis kazandırılıyor.
İnşaat çalışmaları devam eden sosyal tesis Aksu Mahallesi ve çevresine hizmet verecek.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çok amaçlı sosyal tesisle ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde birçok mahallemize sosyal tesisler kazandırdık. Şuanda inşaat çalışmaları devam eden bölgelerimiz mevcut. Bu bölgelerden bir tanesi de Aksu mahallesidir. İlçemizin geniş ve büyük mahallelerinden bir tanesi olan Aksu’ya yakışır bir sosyal tesis yapıyoruz. Tesisimiz çok amaçlı olacak şekilde planlanıyor. Yakın mahallelerimizde bu tesisten istifade edecektir. Ben şimdiden ilçemize ve mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

Dulkadiroğlu’na yeni sosyal tesis

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