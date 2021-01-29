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Dulkadiroğlu’nda karla mücadele sürüyor

29.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Dulkadiroğlu’nda karla mücadele sürüyor

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Dulkaidroğlu Belediyesi ekiplerince ilçede yol açma çalışmaları sürüyor.Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, etkisini artıran kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Dulkaidroğlu Belediyesi ekiplerince ilçede yol açma çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, etkisini artıran kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Özellikle kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, merkez mahallelerde de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Ekipleri Bertiz ve Beşenli gibi yoğun kar yağışı alan bölgelerde karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Merkez mahallerde de buzlama ve karla mücadele ekipleri hazır bekletilirken, kar yağışının çileye dönüşmemesi adına tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bölgemizde etkili olan kar yağışı ile ilgili ekiplerimiz günler öncesinden tedbirini almıştı. Şuanda kırsal bölgelerimizde ekiplerimiz yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yapmaktadır. Merkezde ise ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm tedbirleri aldık” dedi.

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