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Dumansız hava sahası denetimleri devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’nın da katıldığı denetimlerde Değirmenaltı Mahallesi’nde halkın yoğun olarak kullandığı alışveriş alanları, kafe ve kafeteryalar, restoranlar ve kahvehaneler denetimden geçirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’nın da katıldığı denetimlerde Değirmenaltı Mahallesi’nde halkın yoğun olarak kullandığı alışveriş alanları, kafe ve kafeteryalar, restoranlar ve kahvehaneler denetimden geçirildi. 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapan 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde sigara içilmesine izin vermeyen işletmelere teşekkür edilirken, yasa kapsamında evrakları eksik olan ve “Sigara içilmez” afişleri asılı olmayan işletmelere ise uyarılar yapıldı.

“Yasalara uyan tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz”
Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, “Bildiğiniz gibi kapalı alanlarda sigara içilmesi vatandaşlarımızın sağlığı açısından yasaklandı. Toplumu bilinçlendirmek, kapalı alanlarda sigara içimini kontrol etmek, eksikleri olan esnaflarımıza eksiklerini hatırlatmak ve vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmak üzere bugünkü denetime Süleymanpaşa Kaymakamımız Harun Kaya ile birlikte katıldık. Oldukça verimli bir çalışma oldu. Yasalara uyan tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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