YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor

Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.12.2020 14:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine ciddi miktarda istihdam sağlayan ancak uzun yıllardan bu yana yol sorunu çözülemeyen Karadeniz Mahallesi’ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi’nin kullanılamaz durumdaki yolları sathi kaplamayla kaplanıyor.Dumansız Sanayi Bölgesi’nin tamamına yakınında bulunan bozuk yollar, bu bölgede faaliyet gösteren firmalara ve ilçe sakinlerine uzun yıllar boyunca çile çektirmişti.

Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine ciddi miktarda istihdam sağlayan ancak uzun yıllardan bu yana yol sorunu çözülemeyen Karadeniz Mahallesi’ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi’nin kullanılamaz durumdaki yolları sathi kaplamayla kaplanıyor.
Dumansız Sanayi Bölgesi’nin tamamına yakınında bulunan bozuk yollar, bu bölgede faaliyet gösteren firmalara ve ilçe sakinlerine uzun yıllar boyunca çile çektirmişti. Bölgede Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile bütün yollar sathi kaplama yapılarak bozuk zeminler düzeltiliyor. Böylece kış aylarında araçlara zor anlar yaşatan Dumansız Sanayi Bölgesi yolları, sorun olmaktan çıkacak.
Çalışmalar kapsamında kısa sürede 10 bin ton malzeme dökümü yapıldığı, 4 bin metrekare sathi kaplama gerçekleştirildiği ifade edildi.

Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Umut Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Kaya Eczanesi
Malkara
Marmara Eczanesi
Suleymanpasa
Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Muratlı Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.