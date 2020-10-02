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Dumansız sanayi bölgesinde mutlu son çok yakında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin en önemli yatırım merkezlerinden biri olmasına rağmen yıllardır görmezden gelinerek ihmal edilen Dumansız Sanayi Bölgesi’nin yol sorununu çözmek için düğmeye bastı.Dumansız Sanayi Bölgesi’nin tamamına yakınında bulunan bozuk yollar, bu bölgede faaliyet gösteren firmalara ve ilçe sakinlerine uzun yıllar boyunca çile çektirmişti.

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin en önemli yatırım merkezlerinden biri olmasına rağmen yıllardır görmezden gelinerek ihmal edilen Dumansız Sanayi Bölgesi’nin yol sorununu çözmek için düğmeye bastı.
Dumansız Sanayi Bölgesi’nin tamamına yakınında bulunan bozuk yollar, bu bölgede faaliyet gösteren firmalara ve ilçe sakinlerine uzun yıllar boyunca çile çektirmişti. Bölgede Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile bütün yollar beton zeminle kaplanarak uzun yıllar boyunca bozulmadan hizmet verebilecek şekilde yenileniyor.
Dumansız Sanayi Bölgesi Beton Yol projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları düzenli olarak yerinde takip ederek denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kısa sürede tamamlanması planlanan projenin ardından ilçenin bir kanayan yarasının daha ortadan kaldırılacağını müjdeledi.

“Cefasını çok çektik, sefası yakında inşallah”
Yüksel, “Dumansız Sanayi Bölgemizde yol yapım çalışmalarına başladık. Gerekli planlamaları ekibimle birlikte yerinde yaparak, beton yol projemiz için ilk kazmayı vurduk. Beton yol uygulamasının devam ettiği hatta incelemelerde bulunarak, ekiplerimizden bilgi aldık. Bu yolun cefasını çok çektik, sefası da çok yakında inşallah” diye konuştu.

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