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Dumlu kavşağında feci kaza: 3 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Dumlu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Dumlu Mahallesi girişinde bulunan Jandarma Karakolu yanındaki kavşakta Dumlu’dan ana yola çıkmakta olan bir kamyona Erzurum istikametinden gelip Tortum istikametine giden Uzundere Kaymakamlığı hizmetinde olduğu bildirilen resmi bir arazi makam aracının çarpması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Erzurum’un Yakutiye İlçesi Dumlu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dumlu Mahallesi girişinde bulunan Jandarma Karakolu yanındaki kavşakta Dumlu’dan ana yola çıkmakta olan bir kamyona Erzurum istikametinden gelip Tortum istikametine giden Uzundere Kaymakamlığı hizmetinde olduğu bildirilen resmi bir arazi makam aracının çarpması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Kaza da kamyon yol kenarındaki eve çarparak durabildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.
Erzurum istikametinden gelen arazi aracının Uzundere Kaymakamlığı hizmetinde olduğu makam aracı içinde Uzundere Kaymakamı olmadığı, araçta bulunanların Kaymakamlık Personeli olduğu belirtildi.

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