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Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır’’ diye konuştu.

Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır’’ diye konuştu.

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