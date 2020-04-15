Dumlupınar ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçeye bağlı Yüylük köyünde Korona virüs Cocid-19 vakalarından dolayı uygulanan karantina nedeniyle, her hafta perşembe günleri açılan ilçe pazarının ikinci bir karar alınana kadar tamamen kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs Covid-19 salgını ve ilçemize bağlı Yüylük köyümüzün karantina altına alınmasından dolayı, ilçemiz Hıfzısıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, Perşembe günü kurulan ilçe pazarımız ikinci bir karara kadar kapatılmıştır’’ diye konuştu.

