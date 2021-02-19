Dumlupınar ilçe pazarında Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarında, çok sıkı Korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid19) denetimi kapsamında, İlçemizde Perşembe günü kurulan halk pazarında denetimlerde bulunuldu. Pazar yerinde esnaflarımız ve vatandaşlarımız salgın konusunda bilgilendirildi. İlçemiz Hıfzısıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ilçemize bağlı Allıören Köyümüz, 17 Şubat Çarşamba günü saat 10 itibariyle vaka artış yoğunluğu nedeniyle, karantinaya alınmıştır. Dumlupınar ilçe merkezimizde vaka sayısı 0 (sıfır) olarak görülmektedir. Lütfen yanlış söylemlere itibar etmeyiniz.

