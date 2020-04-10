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Dumlupınar ilçe pazarında olağanüstü tedbirler alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakam Vekilimiz Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlkte ilçemiz pazar esnafını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı’nın 03 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi’ne istinaden vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske takmaları konusunda uyarılarda bulunduk.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakam Vekilimiz Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlkte ilçemiz pazar esnafını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı’nın 03 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi’ne istinaden vatandaşlarımızın ve esnafımızın maske takmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Tezgahların uygun mesafede olması, sebze ve meyvelerin seçilememesi gerektiği uyarısını yaptık.
Bununla birlikte sağlık çalışanlarımız Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerinde vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. İlçe dışından esnafların gelişini yasakladık. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için bı zor günlerde aralıksız çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

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