YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar pazarı açıldı

Dumlupınar pazarı açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan ilçe pazarı, 2 ay sonra kurban kesilip dualar edilerek açıldı.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Köylümüz haftalar sonra ürettiği ürünü pazara indirebildi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan ilçe pazarı, 2 ay sonra kurban kesilip dualar edilerek açıldı.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Köylümüz haftalar sonra ürettiği ürünü pazara indirebildi. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız geldi. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan pazarımızı, ilçe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte dualar eşliğinde kurbanımızı keserek tekrar açmış bulunmaktayız. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen bitmesini nasip etsin. Kaymakamımız ve Meclis üyeleri birlikte pazar esnafımızı gezerek korona virüs önlemleri hakkında bilgiler verdik. Ayrıca pazarımızda korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri eksiksiz alındı’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:27
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.