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Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez perşembe günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.Tüm pazarcı esnafların ve vatandaşların HES kodunun kayıt altına alındığı denetimlerde, Zabıta ekipleri etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez perşembe günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Tüm pazarcı esnafların ve vatandaşların HES kodunun kayıt altına alındığı denetimlerde, Zabıta ekipleri etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi. Tezgah açan esnaflara sosyal mesafe kuralları uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyu devriye yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunup pazar girişinde ateş ölçümü gerçekleştirdi.

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