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  4. Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari’de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız’ın ailesini ilçe protokolü ziyaret etti.Ziyarete Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay katıldı.Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari’de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız’ın ailesini ilçe protokolü ziyaret etti.
Ziyarete Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay katıldı.
Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

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