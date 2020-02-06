Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal’ı ziyaret etti.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’la bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Üniversitemizde ve Dumlupınar MYO’da devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Görüşmenin sonunda Uysal, ziyaretlerinden dolayı Abbasoğlu ve Akağaç’a teşekkürlerini sundu.



