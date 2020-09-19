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Dumlupınar Teknokent firmaları kahvaltıda bir araya geldi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) kurucu ortağı olduğu ve her geçen gün büyümeye devam eden Dumlupınar Teknokent’te firma temsilcileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.Sera AVM’de gerçekleşen organizasyona Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı olan Rektör Prof.

Dumlupınar Teknokent firmaları kahvaltıda bir araya geldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) kurucu ortağı olduğu ve her geçen gün büyümeye devam eden Dumlupınar Teknokent’te firma temsilcileri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Sera AVM’de gerçekleşen organizasyona Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yoşumaz ve Teknokentte yer alan firmaların temsilcileri katıldı.
Rektör Kazım Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmasında kısa sürede ayağa kalkan Teknokent’te yer alan tüm şirketlerin temsilcileriyle bir arada olmanın önemine değindi.
Uysal,” Buradaki herkes bilim için, sanayi için, Üniversitemiz için, Kütahya’mız için ve hepsinden de öte milletimiz için bir arada. Bugün burada bazı şirket temsilcileri tanışacak. Daha önce konuşulan projeler şekillenecek. Başlayan çalışmaların nasıl yürütüleceği konuşulacak, fikirler ortaya atılacak. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yürüttüğünüz projelerde başarılar diliyorum” diye konuştu.
Kahvaltıda Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz, katılımcılara Dumlupınar Teknokent’te yürütülen çalışmalarla ilgili kısa bir sunum yaptı ve kurum içindeki birlik ve beraberliği pekiştiren böyle buluşmaların belirli aralıklarla yineleneceğini söyledi.
Etkinlik şirket temsilcilerden gelen öneri ve dileklerle sona erdi.

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