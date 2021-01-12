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Dumlupınar’da 15 gündür Covid-19 vakası yok

12.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Dumlupınar’da 15 gündür Covid-19 vakası yok

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 15 gündür Korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.Köyleri ile birlikte 3 bin 300 nüfuslu ilçemde Korona virüs vakasının 15 gündür görülmediğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Korona virüs salgını başladığından itibaren ilçe halkımız daima bilinçli davrandı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 15 gündür Korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.
Köyleri ile birlikte 3 bin 300 nüfuslu ilçemde Korona virüs vakasının 15 gündür görülmediğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Korona virüs salgını başladığından itibaren ilçe halkımız daima bilinçli davrandı. Kaymakamlık makamımız ile birlikte koordineli çalışıp sıkı tedbirler aldık. Daha önce görülen az sayıdaki vakalarda sıkı tedbirler aldık. 15 gündür köylerimiz dahil hiç bir vakamız yok. Halkımıza duyarlı davranışlarından dolayı ve tedbirlere harfiyen uydukları için teşekkür ediyoruz. Kuralları esnetmeden ve tedbirlere uyarak yaşamaya devam edeceğiz ve ilçemizde vaka olmaması için gayret edeceğiz’’ dedi.

Dumlupınar’da 15 gündür Covid-19 vakası yok

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