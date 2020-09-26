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Dumlupınar’da Ali Bursa güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 19:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin Korona virüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçüldü, koltuklarda birer ara boşluk bırakıldı, maske ve mesafe uyarıları yapıldı.
Kongrede Ali Bursa, delegelerin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.
Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdeseven’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa yaptı. Bursa, "Şehitler diyarı Dumlupınar ilçemizin 7. Olağan Kongresini, AK Parti İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, Dumlupınar’lı ve çevre ilçelerden gelen misafirlerimizle gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde olup, hizmet etmek için her zaman gayret göstereceğiz. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız. Bütün derdimiz daha fazla çalışmak olacak’’ dedi.
Protokolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.
Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.

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