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Dumlupınar’da esnafların iş yerleri dezenfekte ediliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.03.2020 07:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında esnafların işyerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı, Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye olarak Korona virüs ile mücadele kapsamında esnaflarımızın iş yerlerinin dezenfekte çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Esnafımız virüse karşı duyarlıdır. Çalışmalarımız ilçemizin her alanında olduğu gibi halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı esnaflarımızın iş yerlerinde de devam etmektedir’’ diye konuştu.

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