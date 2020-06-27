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Dumlupınar’da hayvan üreticilerini sevindiren haber

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.06.2020 07:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık için son derece öenmli olan 600 dekarlık Ulualan Yaylası’nın mera vasfına kavuşması hayvan üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un aplikasyonunu ücretsiz olarak bizzat yaptığı Ulualan yaylamızın mera vasfına cevrilmesi ilçemizde menuniyetle karşılandı.

Dumlupınar’da hayvan üreticilerini sevindiren haber

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde hayvancılık için son derece öenmli olan 600 dekarlık Ulualan Yaylası’nın mera vasfına kavuşması hayvan üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.
AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un aplikasyonunu ücretsiz olarak bizzat yaptığı Ulualan yaylamızın mera vasfına cevrilmesi ilçemizde menuniyetle karşılandı. Hayvancılık açısından önem arz eden 600 dekarlık yaylamızı mera vasfına kavuşması ile ıslahı yapılabilir hale geldi ve bu alan bizzat hayvan sahiplerinin hakkı oldu. Geriye kalan 350 dekarlık orman alanınI ise Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin ile görüşerek otlakiye olarak kullanılması, bu alanda da orman genel müdürlüğümüz tarafından hayvan üreticilerimize yönelik kolaylıklar sağlanması sözünü aldık. Baharla Dumlupınar sarı çiçek yaylası gibi olacak. Dumlupınar’a desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a, Dumlupınar’ın gururu İshak Gazel vekilime, Ceyda Çetin Erenler vekilime, Ahmet Tan vekilime, Belediye Başkanı Şemsettin Akağac’a ve emeği geçen herkeze çok teşekkür ederim’’ dedi.

Dumlupınar’da hayvan üreticilerini sevindiren haber

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