YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da Korona virüs denetimleri

Dumlupınar’da Korona virüs denetimleri

16.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyumun en üst düzeyde olması amacıyla genel denetimler gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyumun en üst düzeyde olması amacıyla genel denetimler gerçekleştirildi. Bir süredir vaka sayısı sıfır olan ilçemizde kontrollerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyarak yaşamlarına devam etmeleri çok önemli. Tüm halkımıza gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:44
Öğle
13:19
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Arık Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Hisarcık Belediyesi’nin temizlik ve kar mesaisi

Hisarcık Belediyesi’nin temizlik ve kar mesaisi

Domaniç Karaçam tensil sahasına tohum takviyesi

Domaniç Karaçam tensil sahasına tohum takviyesi

Domaniç Karaçam tensil sahasına tohum takviyesi

Domaniç Karaçam tensil sahasına tohum takviyesi

DPÜ DUSCART Efficiency Challenge, 2021 yarışlarına hazırlanıyor

DPÜ DUSCART Efficiency Challenge, 2021 yarışlarına hazırlanıyor

DPÜSEM’den Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi

DPÜSEM’den Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.