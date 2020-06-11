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Dumlupınar’da parklar ve oyun grupları dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 18 yaş altı çocukların ebeveynleri ile sokağa çıkmasının serbest olmasından dolayı kullanıma açılan park ve oyun gruplarının, belediye ekipleri tarafından Korona virüse (Covid-19) tedbirleri kapsamında sık sık dezenfekte edildiği bildirildi.Özel olarak oluşturulan ekiplerin, ilçe merkezinde parkları, oyun gruplarını, bank ve kamelyaları özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, “Dumlupınar Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 18 yaş altı çocukların ebeveynleri ile sokağa çıkmasının serbest olmasından dolayı kullanıma açılan park ve oyun gruplarının, belediye ekipleri tarafından Korona virüse (Covid-19) tedbirleri kapsamında sık sık dezenfekte edildiği bildirildi.
Özel olarak oluşturulan ekiplerin, ilçe merkezinde parkları, oyun gruplarını, bank ve kamelyaları özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, “Dumlupınar Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz. Parklarımıza her hafta dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ve parklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızı korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz parklarda çalışmalara başladı. Tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte edildi ve düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edecek” dedi.

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