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Dumlupınar’da seyirci kapasitesi 7 bin 500 kişilik olacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadı’nda tribün yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, ”Bir üst liglerde oynama şartlarını taşıyan Dumlupınar Stadında tribün yapımı son aşamaya geldi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadı’nda tribün yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, ”Bir üst liglerde oynama şartlarını taşıyan Dumlupınar Stadında tribün yapımı son aşamaya geldi. Dumlupınar Stadyumunun yıkılan tribünlerinin yerine ilk olarak 26 Kasım 2019 tarihinde 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yapım işi ihalesi yapılmış 4 Milyon 437 bin 826 TL (KDV Dahil) bedelle iş 6 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Tribün altında sporcu soyunma odaları, gözlemci odası, bay, bayan hakem odaları, sağlık odası, doping odası, seyirci tuvaletleri, büfe mahalleri oluşturulmuştur. Daha sonra 2. Etap olarak 4 bin 400 kişilik tribün yapımı için 15 Eylül 2020 tarihinde ihale yapılarak 4 milyon 689 bin 792 TL (KDV dahil) bedel ile 23 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, inşaatına başlanmıştır. Hafriyat çalışmaları devam etmektedir. İşin 19 Şubat 2021 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Dumlupınar Stadyumu tribün inşaatı tamamlandığında toplam kapasite 7 bin 500 kişilik olacaktır. Tribün altlarında seyirci tuvaletleri ve büfe olacaktır” diye konuştu.

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