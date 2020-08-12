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Dumlupınar’da sıkı denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla genel denetimler gerçekleştirildi.Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından, salgının oluşturduğu riski yönetmek amacıyla, Kaymakam İbrahim Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma, belediye zabıtası katılımıyla heyet oluşturuldu.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla genel denetimler gerçekleştirildi.
Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından, salgının oluşturduğu riski yönetmek amacıyla, Kaymakam İbrahim Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, polis, jandarma, belediye zabıtası katılımıyla heyet oluşturuldu. Heyet üyeleri, ilçedeki lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarında ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla başlatılan denetimlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol etti. Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin vatandaşlar uyarıldı ve alınan önlemlere riayet edilip edilmediği denetlendi.

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