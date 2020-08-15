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Dumlupınar’da sokak ve camilerde dezenfekte çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.08.2020 08:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda ve camilerde dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde önce artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda ve camilerde dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde önce artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek’ ifadelerini kullandı.

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