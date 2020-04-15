Dumlupınar’da tüm bahçe park ve kaldırımlar ilaçlandı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ilçeye bağlı Yüylük köyünde uygulanan karantina sonrası ilçede Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında aralıksız dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, Belediye ejiplerimiz ilçemizde park, bahçe ve kaldırımlar dezenfekte edildi. Ayrıca kaldırımlarda ve parklarda bulunan yabani otların temizliği ve ilaçlama çalışmalarıda gerçekleştirildi. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ diye konuştu.



