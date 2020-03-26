YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da tüm sokaklar dezenfekte edildi

Dumlupınar’da tüm sokaklar dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından tüm sokaklar dezenfekte edildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye olarak Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından tüm sokaklar dezenfekte edildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye olarak Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, Kültür Evi, İlçe Halk Kütüphanesi, düğün ve toplantı salonları, otobüs ve otobüs duraklarında, tuvaletler ve binek araçlarda, geri dönüşüm sepetleri, evsel atık ve kül çöp konteynerları detaylı ilaçlama ve kireçleme, virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca ilçedeki tüm sokaklar belediye ekiplerimizce baştan aşağı dezenfekte edilmiştir. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın Ülkü Ocakları yaşlıların yardımına koştu

Aydın Ülkü Ocakları yaşlıların yardımına koştu

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.