Dumlupınar’ın köylerine yatırımlar devam ediyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Büyükaslıhanlar köyünde alt yapı çalışmalarının ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakam Vekilimiz Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile birlikte Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Köydes programı 15 bin metrekare parke taşı alımı ve döşenmesi işi ihalesi kapsamında bulunan Büyükaslıhanlar köyümüzün kilitli parke taşı yapılan alanlarında ve Selkisaray köyümüzde köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlarımıza hizmet verecek olan, yapımı devam eden binada incelemelerde bulunduk. Devletimizin ilçe merkezleri ve köylerimizde yaptığı yatırımlar aralıksız devam ediyor. Emeği geçen herkeze teşekkür ediyorum’’ dedi.

