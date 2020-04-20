YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”

Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin en başından beri çok iyi yol izlediğini belirterek, “Alınan tedbirlerin karşılığını inşallah, yakın zamanda görürüz” dedi.Korona virüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından teyakkuza geçen ve vatandaşların mağdur olmaması için bütün tedbirleri alan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı sarsan korona virüs salgınına karşı Türkiye’nin en başından beri çok iyi yol izlediğini belirterek, “Alınan tedbirlerin karşılığını inşallah, yakın zamanda görürüz” dedi.
Korona virüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından teyakkuza geçen ve vatandaşların mağdur olmaması için bütün tedbirleri alan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 13 Mart’tan itibaren yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmaları belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirdi. Beledice meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösterdi.
Nüfusu 1 milyona ulaşan Osmangazi’de toplum sağlığını korumak adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “13 Mart’tan itibaren ilçemizdeki meydanlar, camiler, parklar, cadde ve sokaklar ile kamu binalarını sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında hemşehrilerimize yönelik sosyal destek çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte herkes büyük gayretle çalışıyor. Vatandaşlarımıza birebir hizmet götüren, biz yerel yönetimleriz. Çalışmalarımızı resmi kurumlarla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Şu süreçte asıl işimiz, vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermek. Sosyal yardımlarımızı zaten yıl içinde rutin olarak yapıyorduk. Bu süreçte çalışmalarımızı arttırmış olduk” dedi.
Dayanışma ve yardımlaşmayı çok seven bir millet olduğumuza dikkat çeken Dündar, “Bu dayanışma ruhumuzu devlet olarak da tüm dünyaya gösterdik. İngiltere, İspanya, Fransa ve ABD gibi ülkelere tıbbi malzeme gönderdik. Bu, sosyal yapımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. ABD’de bu hastalığın tedavi masrafının on binlerce dolar olduğunu görüyoruz. Bizim devletimiz, Fransa’nın ölüme terk ettiği hastamızı özel uçakla alıp getiriyor. Böyle bir anlayış ve çalışma içindeyiz. Şu bir gerçek ki, krizi yönetme noktasında Türkiye Cumhuriyeti, en başından beri güzel bir yol haritası takip ediyor. İnşallah, bu haftadan itibaren artık inişe doğru geçeriz. Bu da alınan tedbirler çerçevesinde oluyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Bursa Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Akasya Eczanesi
Osmangazi
Antik Eczanesi
Osmangazi
Arzu Eczanesi
Nilufer
Berkin Eczanesi
Nilufer
Işıtan Eczanesi
Yildirim
İskeçe Eczanesi
Osmangazi
İvazpaşa Aydın Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmangazi Meydanı’nda tedbirli çalışma

Osmangazi Meydanı’nda tedbirli çalışma

BTSO Başkanı Burkay: Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanları kapsamalı

BTSO Başkanı Burkay: Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanları kapsamalı

Bursa’da parklar sağlık için kapatıldı

Bursa’da parklar sağlık için kapatıldı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Unutma Beni’den hayranlarına tüyolar

Unutma Beni’den hayranlarına tüyolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.