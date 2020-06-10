YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.Vali Yakup Canbolat, Başkan Mustafa Dündar’ı makamında ağırladı.

Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.
Vali Yakup Canbolat, Başkan Mustafa Dündar’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat’a Osmangazi ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Salgın sürecinde belediye hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini belirten Dündar, yeni normalde Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Dündar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Bursa Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:06
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.