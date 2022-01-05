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  4. Dünya 3'üncüsü işitme engelli milli güreşçi Hamza hedef büyüttü:

Dünya 3'üncüsü işitme engelli milli güreşçi Hamza hedef büyüttü:

05.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Antrenmanda elimden geleni yapıyorum" - Antrenör Serdar Özdemir: - "Umutluyuz, daha istekli şekilde çalışarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum"

ORHAN YOLDAŞ - Geçen yıl düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençlerde üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Hamza Kurak, bu yıl düzenlenecek olimpiyatlarda şampiyon olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatya'da 8 yaşındayken ailesinden habersiz, arkadaşlarının davetiyle güreşe başlayan Hamza Kurak, okullar arası müsabakalarda başarılı olmasının ardından ailesinin onayıyla güreşi sürdürdü.

İki yıl önce Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Kurak, İstanbul'da geçen yıl temmuz ayında düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler grekoromen 63 kilogramda bronz madalya kazandı.

Hamza, bu yıl 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

7. sınıftayken okullar arası güreş müsabakalarında birinci olunca ailesinin güreşe rıza gösterdiğini ve bu spora devam ettiğini belirten milli sporcu şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonaya hocalarımın desteğiyle hazırlandım. Şu an daha iyi olmak için çalışıyorum, haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Hedefim işitme engellilerde olimpiyat şampiyonu olmak. Antrenmanda elimden geleni yapıyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mehmet Güzel de Kurak'ın spora başlamasıyla hayatının değiştiğini dile getirdi.

Güreşin artık Hamza'nın bir parçası olduğuna değinen Güzel, "Dünya üçüncüsü olmak herkese nasip olmaz. Engelli kardeşlerimize güreşi tavsiye ediyorum, diğer sporları da yapabilirler. Bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Büyükler Türkiye Şampiyonasına doktor raporuyla katılacak

Antrenör Serdar Özdemir ise, "İşitme engellilerde kentte ilk defa güreşte dünya üçüncüsü çıkardık. Hamza, hem kente hem de ülkemize bir ilki yaşattı. Bizleri gururlandırdı. Antrenmanlara yoğun şekilde devem ediyoruz. 4-6 Şubat'ta Büyükler Türkiye Şampiyonası var. Oraya doktor raporuyla katılacak, kendisi gençler kategorisinde. Bu şampiyonaya yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenman yoğunluğunun müsabaka takvimine göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Özdemir, "Hazırlık dönemi, geçiş dönemi, müsabaka dönemi var. Programlar da doğru şekilde ilerliyor. Antrenmanlardaki gelişimi günlük, haftalık ve aylık not alıyoruz. Hedefimiz Hamza'nın olimpiyatlara gitmesi ve şampiyon olması. Umutluyuz, daha istekli şekilde çalışarak, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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