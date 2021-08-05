YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Antalya'da yangınla mücadele eden personel için yemek düzenledi

05.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da katıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın söndürme çalışması yürüten ekibe yemek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınla mücadele eden personel ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara, Özbek pilavı da ikram edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, burada yaptığı konuşmada, birlik olarak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olduklarını söyledi.

Yangın başladığı andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu anlatan Uçar, "Soğuk su, yemek, gıda, giyim birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla '100 bin fidan' kampanyası başlattık. Antalya'da hatıra ormanı yapacağız." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin yangın başladığı andan itibaren sürekli kendilerini aradığını ve dua ettiğini belirten Uçar, "Maddi ve manevi destekleriyle Türkiye'nin yanında olduklarını söylüyorlar. Yangının bir an önce söndürülmesi, yeşillendirme çalışması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet ise 15 kişilik ekiple her gün sahada olarak, yangınla mücadeleye ellerinden gelen desteğini sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden yardımların geldiğini aktaran Mamet, devlet ve halkın el ele tutuşarak, bugünleri atlatması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecekİskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek
PARTNEREşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!Eşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!
Antalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldıAntalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.