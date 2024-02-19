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Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

AA AA
19.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali sona erdi.

Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali Antalya'da yapıldı

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada 60 amatör golfçü mücadele etti.

İki gün süren turnuva sonunda kategorilerinde birinciliği elde eden 5 amatör golfçü, 25 Ekim-2 Kasım 2024 tarihlerinde Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvada A Kategorisinde Durmuş Keçeli, B Kategorisinde Güzel Yusupova, C Kategorisinde Fatime İnce, D Kategorisinde Nazlı Nazmiye Erdoğan ve E Kategorisinde Sinem Saraçoğlu birinci oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri şampiyonanın direktörü Bekir Kara ve turizmci Mehmet Aygün tarafından verildi.

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