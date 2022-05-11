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Dünya Atletizm Günü 81 ilde çocuk şenlikleriyle kutlandı

11.05.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Atletizm Günü 81 ilde çocuk şenlikleriyle kutlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Günü'nü 81 ilde çocuk atletizm etkinlikleriyle kutladıklarını söyledi.

Çintimar, yayımladığı videolu mesajda, Dünya Atletizm Federasyonunun 7-9 Mayıs'ı Dünya Atletizm Günü ilan ettiğini belirterek, "TAF olarak bu günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız'la 81 ilimiz ve ilçelerimizde Dünya Atletizm Günü'nü kutlayarak, çocuk atletizm şenlikleri gerçekleştirdik." dedi.

Çintimar, atletizm altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bize destek olan başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere 81 il müdürümüze, bütün il temsilcilerimize ve çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şenlikleri bütün illerde yapmaya devam edeceğiz. Atletizmin altyapısını daha da büyütebilmek, geliştirebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Atletizmin altyapısı salonlarda, sahalarda coşmaya devam ediyor."

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