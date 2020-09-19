YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Bankası Yöneticisinden "Kovid-19 sürecinde eğitim" değerlendirmesi:

Dünya Bankası Yöneticisinden "Kovid-19 sürecinde eğitim" değerlendirmesi:

ANKARA HABERLERİ  | 19.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

"Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir" - "Eğitime daha fazla kaynak ayrılmalı, gelir ve istihdam destekleri verilmeli. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılmalı. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı" - "(Okula dönüş süreci) Okul ve öğretmen için farklı seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en önemli araç olacak"

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte sıkıntı yaratabileceğini belirterek, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Patrinos, derneğin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından "Kovid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli" başlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen kürsü oturumuna katıldı.

Konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimde yaşanan zorluklar ve öğrencilerin durumuna değinen Patrinos, dünyada 1,6 milyar çocuğun salgın nedeniyle okula gitmediğini aktardı.

Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte yaratabileceği sıkıntılara işaret eden Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Patrinos, özellikle düşük gelirli ülkelerde gençler açısından bu kaybın daha büyük olduğunu vurgulayarak, öğrenme kayıplarının en tedirgin edici tarafının okul terklerinin artması olacağını belirtti.

- "Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı"

Patrinos, Dünya Bankası'nın Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında Türkiye'ye sağlanacak 160 milyon dolar kredi desteğini onayladığını anımsatarak, projede "elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal kapasitenin arttırılması" başlıklarında önlemlerin yer aldığını ifade etti.

Üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının da 11 trilyon doları bulacağını anlatan Patrinos, pandemi sürecine ilişkin, "Eğitime daha fazla kaynak ayrılmalı, gelir ve istihdam destekleri verilmeli. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılmalı. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı." tavsiyelerinde bulundu.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Patrinos, çocukların okula farklı seviyelerde geri döneceklerini vurgulayarak, "Okul ve öğretmen için farklı seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en önemli araç olacak." görüşünü paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Marmaris’te okullar eğitime hazır
Marmaris’te okullar eğitime hazır
Kozan’da 7 yeni araç köprüsü yapıldı
Kozan’da 7 yeni araç köprüsü yapıldı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Ankara Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:47
İkindi
16:15
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Ersoy Eczanesi
Yenimahalle
Sevinç Eczanesi
Balgatcankaya
Dursun Akar Eczanesi
Yenimahalle
Yenimahalle Merkez Eczanesi
Yenimahalle
Türkmenoğlu Eczanesi
Mamak
Bebek Eczanesi
Mamak
Lina Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Atlı ciritte final heyecanı Ankara'da yaşanacak
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.