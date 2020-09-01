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  4. Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesinden 10 dilde “Barış" şiiri

Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesinden 10 dilde “Barış" şiiri

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesi, Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan ‘Barış’ şiirini 10 dilde yeniden dile getirdi.Yannis Ritsos, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı ve iç savaş yıllarında bir yurtsever olarak duyduğu toplumsal acıları Barış isimli şiirinde dile getirdi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Küçükçekmece Belediyesi, Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan ‘Barış’ şiirini 10 dilde yeniden dile getirdi.
Yannis Ritsos, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı ve iç savaş yıllarında bir yurtsever olarak duyduğu toplumsal acıları Barış isimli şiirinde dile getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı günde Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçe’ye kazandırılan dünya halklarının ortak özlemi olan barış talebini Yannis Ritsos’un ‘Barış’ şiiri ile tekrar dile getirdi. Şiir Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice, Lazca dillerinde yeniden okundu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de şiirden bir kesit okuduğu video, “Kardeşlerim, barış içinde, derin derin soluk alıyor tüm dünya, bütün düşleriyle. Verin elinizi kardeşlerim, işte budur barış” mısraları ile son buluyor. Şiirin dizeleri şöyle:
"Çocuğun gördüğü düştür barış
Ananın gördüğü düştür barış
Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış
Bir babanın alnında ter damlalarıyla eve dönmesidir barış
Açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun, gökyüzünün içeriye dolmasıdır barış
Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözleri önünde duran kitaptır
Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir
Barış, sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın
Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik alfabesidir o dizlerinde şafağın
Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kurmamızdır türkülerle
Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış Budur işte"

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İstanbul Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
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