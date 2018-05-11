Dünya basını Arda Turan'ın cezası için ne yazdı?

Dünya basını Arda Turan'ın cezası için bunları yazdı

1 / 15 1) NBC Sports: "Arda Turan hakemi ittiği için rekor ceza aldı" – Haberde Arda'nın yan hakemi itmesinin videosu ve 16 maçın açılımı yazıldı. (10 maç yan hakeme saldırma, 3 maç küfür, 3 maç da tehdit.) Başakşehir’in bu sezon kalan 2 maçı ve seneye oynayacağ

2 / 15 2) Fox Sports: "Barcelona’dan kiralık Arda Turan, hakemi ittiği ve küfür ettiği için 16 maç ceza aldı" Haberde Göksel Gümüşdağ’nın açıklamaları de yer aldı. “Biz de Arda’ya ceza vereceğiz ama bu kadar büyük bir cezayı kabul etmiyoruz, 6-8 maç arası olmalı

3 / 15 3) A Bola: "Bu hareketler Arda Turan’a 16 maç ceza aldırdı" (pozisyonun videosu eşliğinde haber) – Haberin detayında Arda Turan’ın Barcelona’nın eski oyuncusu olduğu, kendisine yapılan faul sonrası hakemlere gösterdiği abartılı tepkiler sonrası 16 maç cez

4 / 15 4) Daily Record: "Barcelona’nın kiralık yıldızı Arda Turan şaşırtıcı bir şekilde 16 maç ceza aldı" – Görselde Arda Turan’ın orta hakeme yumruk sıkması var. Haberin detayında ise 16 maçın açılımı yazıldı.

5 / 15 5) Corriere dello Sport: "Arda Turan’a maksimum ceza: 16 maç" – Haberde yan hakemi itmesi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı için ceza aldığı yazıldı. Yan hakemi ittiği ve çıkarken “O… ç…” dediği belirtildi. Önümüzdeki sezonun ilk kısmını kaçıracağı belir

6 / 15 6) Pro Sport: "Türkiye’nin Ionel Ganea’sı, yardımcı hakemin boğazına sarılınca 16 maç ceza aldı!" - Haberde Arda'nın 2015 yılında da Atletico Madrid – Barcelona maçında benzer bir durumla karşılaştığını, yan hakeme ayakkabı fırlattığı belirtildi.

7 / 15 Bir dönem Bursaspor forması da giyen Ionel Ganea, Poli Timisoara'da oynarken, kendisini oyundan attıran yardımcı hakem Dorin Mudura'nın önce yüzüne vurmuş, ardından boğazını sıkıp, tekmelemişti.

8 / 15 7) sport.de: "Rekor! Arda Turan 16 maç ceza aldı!" – Detaylar Avustralya FOX Sports ile aynı. Ayrıca, Başakşehir’in hala şampiyonluk şansı olduğundan, ve Mart ayında Recep Tayyip Erdoğan’ın düğününde şahit olması sonrası manşetlerde yer aldığından bahsedi

9 / 15 8) Tuttosport: "Arda Turan’a maksimum ceza, 16 maç!" – Görselde hakeme yumruk sıkması var. – Haberin detayında Barcelona’dan kiralık olması, Atletico Madrid’in eski yıldızı olduğu belirtildi, 16 maçın açılımı yazıldı. (10 maç hakeme saldırma, 3 maç küfür,

10 / 15 9) AD.nl: "Yan hakemi iten Arda Turan’a mega ceza!" – Görselde yan hakemi iterken, detayda pozisyonun videosu var. – Eljero Elia’nın takım arkadaşı, önümüzdeki sezonun ilk kısmının büyük bir çoğunluğunu kaçıracak yazıldı.

11 / 15 10) Sportskeeda: "Hakemi iten Arda Turan’a 16 maç ceza" – Barcelona’dan Başakşehir’e, 2020 yılına kadar kiralanan Arda Turan, kendisine yapılan bir faul sonrası hakemin üstüne yürüdü, 16 maç ceza aldı.

12 / 15 11) Bild: "Arda Turan 16 (!) maç ceza aldı" – Görselde orta hakeme yumruk göstermesi var – Yan hakeme saldırdığı için bu cezayı aldığı belirtildi.

13 / 15 12) Der Spiegel: "Arda Turan’a 16 maç ceza" – Detayı sport.de ile aynı.

14 / 15 13) L’Equipe: "Arda Turan 16 maç ceza aldı" – Hakeme olan saldırısından bahsedildi. Ayrıca 39 bin TL ceza daha aldığı belirtildi. Türk medyasında bu cezanın rekor olduğu yazıldı.