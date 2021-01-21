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Dünya birincisi öğrencileri Vali Ayhan ödüllendirdi

21.01.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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Sivas Valisi Salih Ayhan; Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden bin 849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması’nda rakiplerini geçerek birinci olan Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencilerini ödüllendirdi.Vali Ayhan, Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından düzenlenen Algoritma ve Kodlama Yarışmasında dünya birincisi olan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi Kodlama takımı ile makamında bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan; Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden bin 849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması’nda rakiplerini geçerek birinci olan Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencilerini ödüllendirdi.
Vali Ayhan, Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından düzenlenen Algoritma ve Kodlama Yarışmasında dünya birincisi olan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi Kodlama takımı ile makamında bir araya geldi. Öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Merkez Müdürü Bilge Kaya da eşlik etti.
Vali Ayhan, Uluslararası Kodlama/Programlama üzerinde faaliyetler gösteren, Algorithmics tarafından 8-11 yaş grubu kategorisinde düzenlenen ve dünya genelinden bin 849 takımın katıldığı yarışmada Rusya, Hindistan, Kanada, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak birinci olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Robotik Kodlama Atölye Öğretmenleri Özgür Şeremet ve Mücahit Erşan ile de bir süre sohbet eden Ayhan, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

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