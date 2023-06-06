Dünya Çevre Günü’nde Pamukkale’nin korunmasına dikkat çekildi

Denizli’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel program düzenledi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde “Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi” resim, afiş ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda yapılan ödül törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Tarım İl Müdürü Şakir Çınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ülkemizin doğal ve tarihi güzellikleri arasında olan Pamukkale bölgesinin korunmasına yönelik şuurlandırma ve farkındalık oluşturmak adına ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı kategoride yarışma düzenlendi. Yarışmaya Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde ve yakınında yer alan mahallelerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerimizde eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz arasında resim, afiş ve kısa film olarak gerçekleştirildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde yarışmada dereceye giren 9 öğrenci çeşitli ödüllerle ödüllendirildi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN REHBERLİĞİNDE ÇEVRE ÇALIŞMALARINI YAPMAKTAYIZ”

Ödül töreninde konuşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Öğrencilerimizde çok küçük yaşlardan itibaren çevre bilincinin oluşturulması ve öğrencilerimizin hayat felsefesi haline getirmesi temel amacımız. Öğretmenlerimizin rehberliğinde çevre çalışmalarını yapmaktayız. Çalışmalarımızı kamu kurum ve kuruluşlarımızla ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan doğal güzelliğimiz Pamukkale’mizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak Denizlililer olarak en büyük görevlerimizden biridir. Bugün yaptığımız ödül töreninde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür etkinliklerin çevreye olan görevimiz ve sorumluluklarımızı hatırlattığına inanıyor, ayrıca Pamukkale bölgesinin korunmasına, önlemlerin görünürlüğüne katkı sunacağına da yürekten inanıyorum” dedi.

