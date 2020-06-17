Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde çocuklar için ağaç diktiler

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Kağıthane’de bu yıl doğan çocuklar için ilçeye ağaç dikiyor. Her çocuk için ilçeye bir ağaç dikilirken şimdiden ağaç dikilmesi için 100’ün üzerinde başvuru alındı.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen Kağıthane Belediyesi yeni bir proje başlattı. Başlatılan projede Kağıthane genelindeki bütün sokaklara ağaçlar dikiliyor. Yapılan projenin asıl amacı ise yeni nesil çocuklara daha yeşil bir Kağıthane bırakmak. Bu kapsamda Kağıthane’de bu yıl 1 Ocak itibarı ile doğan çocuklar için ağaç dikiliyor. Ağaçlar dikilirken hangi bölgede hangi ağacın daha verimli olması için çalışmalar yapıldıktan sonra dikim işlemine başlanıyor. Çocuğu adına ağaç diktirmek isteyen aileler belediyenin internet sitesine başvuruda bulunabiliyor. Ağaçlar yeni doğan çocuk adına ücretsiz şekilde dikiliyor. Her bir çocuk için de adına ağaç dikim sertifikası verilirken ekipler şimdiden 100’ün üzerinde başvuru aldı.