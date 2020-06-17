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Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde çocuklar için ağaç diktiler

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Kağıthane’de bu yıl doğan çocuklar için ilçeye ağaç dikiyor.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Kağıthane’de bu yıl doğan çocuklar için ilçeye ağaç dikiyor. Her çocuk için ilçeye bir ağaç dikilirken şimdiden ağaç dikilmesi için 100’ün üzerinde başvuru alındı.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak isteyen Kağıthane Belediyesi yeni bir proje başlattı. Başlatılan projede Kağıthane genelindeki bütün sokaklara ağaçlar dikiliyor. Yapılan projenin asıl amacı ise yeni nesil çocuklara daha yeşil bir Kağıthane bırakmak. Bu kapsamda Kağıthane’de bu yıl 1 Ocak itibarı ile doğan çocuklar için ağaç dikiliyor. Ağaçlar dikilirken hangi bölgede hangi ağacın daha verimli olması için çalışmalar yapıldıktan sonra dikim işlemine başlanıyor. Çocuğu adına ağaç diktirmek isteyen aileler belediyenin internet sitesine başvuruda bulunabiliyor. Ağaçlar yeni doğan çocuk adına ücretsiz şekilde dikiliyor. Her bir çocuk için de adına ağaç dikim sertifikası verilirken ekipler şimdiden 100’ün üzerinde başvuru aldı.

“İlçemizde doğan her bebeğimize yeni bir ağaç dikiyoruz"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: “İlçemiz için çok güzel bir programa ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizde doğan her bebeğimize yeni bir ağaç dikiyoruz. Bu günde yeni doğan Zeynep Ela için ağacımızı dikmiş olduk. 17 Haziran dünya çölleşme ile mücadele günü, iyi bir başlangıç yaptık. Bu güne özel olarak da bu ağaç dikimimiz devam etti. Geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğumuz kampanyamızda 100’ün üzerinde başvuru olmuştu. 2020 sonrasında doğan her çocuğumuz için ilçemizde ağaç dikiyoruz. Böylece büyüdüklerinde o ağacın gölgesinde kendi ağaçlarının olduğunun bilincinde yaşayacaklar. Daha güzel nefes almaya devam edecekler. Aileler içinde güzel bir hatıra olmuş oldu. İlçemize tekrar hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Bebeği için ağaç dikilen Berrin Yüksel: "Çok mutluyum, Kağıthane’de yaşadığım içinde çok mutluyum. Çocuğumun bir ağacı olduğu için de çok mutluyum. Keşke diğerlerinde de olsaydı ama olsun. Bir ağacımız olmuş oldu" dedi.

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