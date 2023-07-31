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Dünya Düzce Günleri başlıyor

31.07.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her yıl Ağustos ayının 1’i itibariyle başlayarak 8 gün boyunca sürecek olan Dünya Düzce Günleri birbirinden ünlü isimleri Düzcelilerle buluşturacak.

Dünya Düzce Günleri başlıyor

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günlerinin ilki 1 Ağustos 2023 Salı günü başlıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan ve geleneksel hale getirilerek her yıl 8. ayın 1’ine denk gelen tarihte kutlanacak olan "Dünya Düzce Günleri’ bu yıl da ünlü isimleri Düzcelilerle bir araya getiriyor.

AÇILIŞ KONSERİ SEMİCENK’TEN

Dolu dolu geçecek etkinlikler ile kentin bilinilirliğinin yanı sıra sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi hedefi ile Kültür İşleri Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 1 Ağustos Salı’ya denk gelen ilk günün de pop müziğin sevilen ismi Semicenk sahne alacak.

RAP-POP-KARADENİZ ESİNTİLERİ

2 Ağustos Çarşamba günü rap şarkıcısı Motive’nin Düzcelilerle buluşacağı etkinliklerin üçüncü gün sanatçısı ise Türk Pop Müziğinin ünlü ismi Niran Ünsal olacak. 4 Ağustos Cuma günü Karadeniz rüzgarının eseceği etkinliklerde Bilal Hancı ve Volkan Arslan, Düzcelilerle biraya gelecek.
Dünya Düzce Günlerinin 5 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan beşinci gününde rap müziğinin sevilen isimleri Burak King ve Tefo-Seko gençlerle buluşurken, 6 Ağustos Pazar günü ise ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Düzcelilere resital sunacak.

ETKİNLİKLERİN KAPANIŞI DEMET AKALIN’DAN

Etkinliklerin yedinci gününde pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Bilal Sonses ile coşacak olan Düzceliler, etkinliklerin finalinin yapılacağı 8 Ağustos Salı günü ise pop müziğinin güçlü sesi Demet Akalın konseri ile unutulmaz bir akşam yaşayacak.

SPORTİF ETKİNLİKLER UNUTULMADI

Anıtpark meydanında sekiz gün boyunca sürecek konserlerin öncesinde ise Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak alanlarda eğlenceli yarışma ve sportif aktiviteler gerçekleştirilecek.

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