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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi:

BİLECİK HABERLERİ  | 12.08.2020 18:31 | Son Güncelleme

"Bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz" - "Biz millet olarak, millet olma davamızda birlik olamazsak, aramıza nifak sokmaya çalışanların oyunlarına gelirsek, o zaman bu mücadeleleri biz veremeyiz. Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz"

BİLECİK (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz." dedi.

Erdoğan, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Çelebi Mehmet Camisi yanındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Erdoğan, geçmişle geleceğin buluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlere önem verilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim sınırlarımızın ne kadar geniş olduğunu bugünkü çocuğumuzun da bilmesi lazım. Yani bizim dünyamız Söğüt'ten ibaret olmayacak, Bilecik'ten ibaret olmayacak, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz. Eğer bu görüş açısını çocuklarımıza, gençlerimize yerleştiremezsek, işte Suriye'de mücadele veriyoruz, Doğu Akdeniz'de mücadele veriyoruz, Yunan'la, dün olduğu gibi bugün de aynı, Libya'da mücadele veriyoruz, bu mücadelelere destek verecek neslimiz kalmaz. Bugün biz çoluğumuzun çocuğumuzun, gencimizin bu davaları bilmesini, sahiplenmesini sağlayalım ki ileride Allah'ın izniyle daha güçlü olalım."

- "Birlik olma zamanını yaşıyoruz"

Kovid-19 salgınının dünyadaki birçok şeyi ortaya çıkardığını belirten Erdoğan "Gücünü kendi neslinden, inancından alacaksın. 21'inci yüzyıl dünya için çok çalkantılı, bakın salgın her şeyi açığa çıkardı. Batının kendi içindeki rekabeti ortaya çıkardı, düşmanlıkları açığa çıkardı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bu çalkantılar olurken biz millet olarak, millet olma davamızda birlik olamazsak, aramıza nifak sokmaya çalışanların oyunlarına gelirsek, o zaman bu mücadeleleri biz veremeyiz. Gerçekten birlik olma zamanını yaşıyoruz. Muhalefet de olsan, başka parti de olsan, şu milletin hayrına olan işlerde acaba yan yana durabiliyor muyuz, bunu yeniden kazanmaya ihtiyacımız var. Milletin menfaatini gerektiren konuda birbirimizin altını oymayalım. Gidip Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar var siyasetimizde, bunları yapmayalım yani. Eğer biz birazcık babamızdan, ailemizden bir şey gördüysek, bizim için varsa yoksa memleket. Varsa yoksa biz ülkemize nasıl hizmet ederiz, çocuklarımızı burada nasıl yetiştiririz."

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