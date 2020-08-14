Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanı ziyaret etti:

Ahlat'ta, 26 Ağustos'tan önce düzenlenecek şölenin, salgın nedeniyle kontrollü bir şekilde yapılacağını anlatan Erdoğan, alanın güzelleştirilmesi ve bitki örtüsünün daha da zenginleştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, beraberindeki Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Ahlat'taki etkinlik alanını gezdi.

Ahlat ve Malazgirt'e özellikle yurt içinden gelen vatandaşların sayısında her yıl çok ciddi bir artışın olduğunu belirten Erdoğan, "Halkımız teveccüh gösterdikçe buraların o teveccühü karşılayacak düzeyde geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. O bakımdan hakikaten şu haliyle de çok güzel. Daha da güzel olacak. Burası, inşallah bölge sakinlerine, Ahlat'ı ve Malazgirt'i, tarih şuurunu güçlendirmek için ziyaret eden bütün vatandaşlara hizmet verecek." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da özellikle sportif ve kültür etkinlikleri anlamında faaliyette bulunacaklarını ifade etti.

Herkesin Ahlat ve Malazgirt'i görmesini istediklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Okçuluk, atlı okçuluk, cirit yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında atlı akrobasi gösterileri olacak. Anadolu'nun motiflerini sergileyen Kültür Bakanlığımızın stantları yer alacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu'nun dört bir yanından gelip buraları görmek isteyenler boş dönmeyecek. Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze, Ahlat, Malazgirt ve bölgeye ait tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı bulacak. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu şekilde Ahlat ve Malazgirt etkinliklerimizle Anadolu'nun fethini kutlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla da hazırlıklar büyük oranda tamamlanmış. Milletimizi burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyacağız."