Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımının seçmeleri başladı

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımının belirleneceği seçmelere Kastamonu'da başlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seçmelerde 35 sporcu yer alıyor.

Federasyon genel koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençler Dünya Şampiyonası'na gidecek ekibi belirlemek amacıyla seçme müsabakaları yaptıklarını söyledi.

Bu organizasyonu düzenlemelerinin iki sebebi olduğunu dile getiren Nazlı, "Birincisi, Türkiye Şampiyonası'nı pandemi nedeniyle yapamadık. İkinci nedeni ise 2020'de düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası bu yıla ertelendi. Buradaki sporcuların haklarını kaybetmemesi için yine geçen yıl genç olan sporcular Dünya Şampiyonası'na katılabilecek. Geçen yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e giren sporcuları buraya çağırdık. Şu anki durumları, kiloları ve performanslarını görmek amacıyla bir seçme müsabakası düzenledik." diye konuştu.

Başarılı sporcuların Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edeceğini aktaran Nazlı, "Burada kazananların Dünya Şampiyonası'na katılacağının garantisi yok. İyi olurlarsa, kalan süreçte de iyi olduklarına teknik heyetimiz kanaat getirirse, milli takıma girecekler. 10-24 Nisan'da Polonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Nazlı, başarılı sporcuların 10 Nisan'a kadar Kastamonu'da kampta olacaklarını sözlerine ekledi.

