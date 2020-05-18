YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Dünya gençleri bu klipte buluştu

Dünya gençleri bu klipte buluştu

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Ata sporu Alpagut’un Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) ortaklaşa hazırladığı, farklı ülkelerden bu sporu yapan gençlerin katılımıyla çekilen 19 Mayıs klibi, aynı anda 45 ülkede yayınlanacak.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hem ata sporu olması, hem de gençlerin yaptığı bir spor dalı olmasından dolayı Alpagut Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklaşa bir klip hazırladı.

Dünya gençleri bu klipte buluştu

Ata sporu Alpagut’un Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) ortaklaşa hazırladığı, farklı ülkelerden bu sporu yapan gençlerin katılımıyla çekilen 19 Mayıs klibi, aynı anda 45 ülkede yayınlanacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hem ata sporu olması, hem de gençlerin yaptığı bir spor dalı olmasından dolayı Alpagut Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklaşa bir klip hazırladı. Dünyada bu sporu yapan gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen klipte Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de yer aldı. Klip ve spor dalı ile ilgili bilgi veren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu yıl 3’üncüsü Bursa’da gerçekleştirilecek olan Dünya Alpagut Şampiyonası öncesinde bu anlamlı günde hem ata sporunu hem de Bursa’yı tanıtmak adına böyle bir klip hazırladık. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya gençlerine armağan ettiği bu güzel günde, dünyada bu sporu yapan gençleri tek klipte buluşturmak istedik. Klibin başka bir özelliği de aynı anda 45 ülkede yayınlanacak olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Spor dalı ilgili da bilgi veren Çevikel, Alpagut’un Türklerin yaşam ve spor felsefesi olarak da adlandırılan bir dövüş sporu olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 ülkede sporun gerçekleştirildiğini dile getiren DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Türkiye’nin adının bu spor dalı ile anılması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Dünya gençleri bu klipte buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Bursa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Ekrem Eczanesi
Yildirim
Hayat Eczanesi
Yildirim
Karataş Eczanesi
Osmangazi
Merkez Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.