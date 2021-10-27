YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dünya genelinde her 1 dakikada 1 kişi inme geçiriyor

Dünya genelinde her 1 dakikada 1 kişi inme geçiriyor

27.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nil Çetin: - "Her 6 kişiden biri yaşamında 1 kez inme geçiriyor. İnme her yaşta görülse de, ileri yaşta ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı artıyor" - "Risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, sigara, obezite, yüksek kolesterol, düzensiz beslenme, aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, kalpte ritim bozuklukları, kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları, damar sertliği ve damarlarda darlık bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nil Çetin, "Her 6 kişiden biri yaşamında 1 kez inme geçiriyor. İnme her yaşta görülse de, ileri yaşta ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı artıyor." ifadelerini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor, bu da her dakika 1 kişinin inme geçirdiği anlamına geliyor.

İnme, dünya genelinde her yıl 6 milyon kişinin hayata veda etmesine sebep olurken, Türkiye'de kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada gelen ölüm nedeni olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nil Çetin, inmenin belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgi verdi.

Pandeminin ilk yılında dünya genelinde 3 milyon kişinin Kovid-19 nedeni ile öldüğü verisi ile kıyaslandığında, yıllık 6 milyon kişinin inmeye bağlı kaybının ne kadar yüksek bir rakam olduğuna dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"İnme, kan akımının ani kesilmesi sonucu oksijensiz kalan beyin dokusunun ölümü anlamına geliyor. Her yıl inme geçiren hastaların yüzde 30'u günlük aktivitelerde yardıma ihtiyaç duyuyor, yüzde 20’si yardımla ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve yüzde 16’sı bakım merkezlerinde kalmak zorunda kalıyor. Her 6 kişiden biri yaşamında 1 kez inme geçiriyor. İnme her yaşta görülse de, ileri yaşta ve erkek cinsiyetinde görülme sıklığı artıyor. Yılda yaklaşık 100 bin iskemik, 40 bin hemorajik inme görülüyor.

Risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, sigara, obezite, yüksek kolesterol, düzensiz beslenme, hareketsiz ya da az hareketli yaşam, aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, kalpte ritim bozuklukları, kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları, damar sertliği ve damarlarda darlık bulunuyor. Bu faktörlerden biri ya da birden fazlasının mevcudiyeti, inme riskini oluşturuyor."

- "İnme çabuk hareket edildiğinde tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında yer alıyor"

Dr. Nil Çetin, inmenin, hiç beklenmedik bir anda ve aniden ortaya çıktığını belirterek, "Vücudun sağ veya sol yanında, yüz kol ve bacakta kuvvet kaybı, uyuşma, hissizlik, bilinç kaybı ya da bozukluğu, konuşma kaybı ya da bozukluğu, anlama güçlüğü, yüzde kayma, yürüyememe ya da dengesizlik, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, hafıza kaybı, yutma güçlüğü, görmeme ya da çift görme gibi belirtilerin biri veya birkaçı birlikte görülebilir." ifadelerini kullandı.

İnmenin çabuk hareket edildiğinde tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında yer aldığını bildiren Çetin, bu sebeple fark edildiği an 112 aranarak tıbbi müdahalenin bir an önce başlatılması gerektiği uyarısında bulundu.

Çetin, ilk iki saatte en geç dört buçuk saatte yapılacak tıbbi müdahalenin hayat kurtaracağını ve kalıcı engelliği önleyebileceğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca geçici iskemik atak geçiren hastaların nöroloji bölümü tarafından zamanında değerlendirilerek kalıcı inme-enfarkt oluşmasının önüne geçilmesi oldukça önemlidir. İnme sonrası tıbbi bakım ve tedavinin uygun olarak yapılması ve sürekliliği, kalıcı fiziki problemler için fizik tedavi rehabilitasyon programlarının uygulanması, atlanmaması gereken tedavi yöntemleridir. İnmeye bağlı risk faktörleri de her hasta özelinde değerlendirilmesi gerekiyor.

60 yaş üstü kişilerde inmenin önlenmesi için düzenli egzersiz oldukça önemli. Bu egzersizler açık ve temiz havada bol ve düzenli yürüyüş olmalı, evde de düzenli kol bacak, bel, boyun hareketlerini içermelidir. Düzenli egzersizlerin yanı sıra uyku düzenine dikkat edilmesi ve beslenme düzeninde Akdeniz tipi beslenmeye (az tuzlu ve az yağlı yeme alışkanlığı, bol sebze ve meyve tüketimi) yer verilmesi inmenin önlenmesi için oldukça önemlidir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Restorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldıRestorasyonu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü açıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:53
İkindi
15:46
Akşam
18:14
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.