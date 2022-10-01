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Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti

01.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti

Bursa'nın İznik ilçesinde devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısında düzenlenen oyunlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon ilk gün 98 bin, ikinci gün 75 bin bugün ise 200 binin üzerinde misafiri ağırladı.

- Çocuklardan aktivitelere yoğun ilgi

Göçebe Oyunları'nda müsabakalar devam ederken çocuklara yönelik etkinlikler de yapıldı. Çocuklar etkinlik alanında geleneksel oyunlarla eğlendi.

Etkinliklerin üçüncü gününde çocuklar, ok atmadan at binmeye, aşık oyunundan Anadolu masallarına kadar birçok alanda aktivitelere katıldı.

Çocuk Obası'nda çocuklara Anadolu Masalları anlatıldı. At binme imkanı bulan çocuklar, daha sonra özel olarak hazırlanan alanda ok atmayı öğrendi.

4. Dünya Göçebe oyunları yarın düzenlenecek son müsabakaların ardından yapılacak kapanış töreniyle tamamlanacak.

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