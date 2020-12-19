YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dünya Göçmenler Günü’nde resim sergisi açıldı

Dünya Göçmenler Günü’nde resim sergisi açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.12.2020 19:12 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi tarafından 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nde, göç konusunun farklı boyutlarıyla ele alındığı “Göç” konulu resim sergisi açıldı.Ümraniye Belediyesi 12.

Ümraniye Belediyesi tarafından 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nde, göç konusunun farklı boyutlarıyla ele alındığı “Göç” konulu resim sergisi açıldı.

Ümraniye Belediyesi 12. Geleneksel Resim Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan “Göç” konulu resim sergisi, pandemi kurallarına uygun olarak Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Ressam Tacigül Küntüz, Tarihçi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ve vatandaşlar katıldı.

Göç konusunun dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Çok önemli bir konu ile ilgili bir araya geldik. Göç asırlardır maalesef dünyayı meşgul etmiş, insanları meşgul etmiş ve insanlar bunlara maruz kalmış. Bugün burada insanların maruz kaldığı durumu anlatan bir sergiyi açtık. Söz yere düşer yazı olursa, resim olursa o çok güzel olur. İşte burada resim olmuş sözler, düşünceler, duygular. O resimler hakikaten güzel olmuş bence. Bir milletin batışını, bu millete yapılan zulmü, sanatçı kardeşlerimiz çok güzel ifade ettiler” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Tarihçi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ile ressam Tacigül Küntüz’ün de aralarında bulunduğu konuklar kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Aralık Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:06
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.