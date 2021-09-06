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  4. Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay'ın hedefi yaz olimpiyatları

Dünya ikincisi işitme engelli atlet Aysun Akay'ın hedefi yaz olimpiyatları

06.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki Aysun Akay: "Brezilya'da yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak orada altın madalya almak istiyorum"

  1. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü olan milli sporcu Aysun Akay, yaz olimpiyatlarında da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Çalışmalarını antrenörü Saim Korkmaz eşliğinde Kardeşköy Atletizm Sahası'nda sürdüren 27 yaşındaki Aysun Akay, basın mensuplarına, ailesinin yönlendirmesiyle spora başladığını, bu zamana kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 14 madalya kazandığını belirtti.

Geçen ay Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olduğunu hatırlatan Akay, şöyle konuştu:

"Hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışmalarımı sürdüreceğim. Kanada ve Bulgaristan'daki yarışmalarda sakatlık yaşayıp derece alamayınca, sporu bırakmaya karar verdim. 1,5 yıl evde düşündüm. 2015'te nişanlım Hüsnü Selçuk'un desteğiyle spora tekrar döndüm. Polonya'daki şampiyona çok çekişmeliydi, aşırı yağmur vardı ama başarıyla döndüm. Dünya ikincisi olduğumda mutluluktan çok ağladım. 200 metre yarışmasında madalya beklemiyordum ama onu da aldım. Antrenörüm Saim Korkmaz bana çok büyük destek veriyor. Brezilya'da yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak orada altın madalya almak istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırarak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

Antrenör Saim Korkmaz ise Aysun Akay'ın örnek bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin gelecek yıl yapılacak yaz olimpiyatları olduğuna işaret eden Korkmaz, "Olimpiyatlarda hedefimiz altın madalya. Engellilerin evlerinde durarak kendilerini dışlanmış gibi görmeleri bizleri çok üzüyor. Aysun ile tanışmamız da o şekilde oldu. Aysun'un spora başlayıp bırakması, kendini dışlanmış hissetmesi ve eve tekrar kapatması... Tüm bu yaşananlar aslında Aysun'un ne kadar yetenekli sporcu olduğunu göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

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